نبيل الحلفاوي ينعي والدة فتحي عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نعى الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، والدة الفنان فتحي عبدالوهاب. وعلق: "البقاء لله يا فتحي، رحمها الله، ولقاء في الجنة بإذن الله تعالى". وأعلن الفنان فتحي عبدالوهاب، منذ قليل، خبر وفاة والدته، ولم يعلن حتى الآن عن موعد إقامة الجنازة والعزاء.

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