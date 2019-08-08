وفاة والدة الفنان فتحي عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أعلن الفنان فتحي عبدالوهاب، عبر حسابه الرسمي بموقعي تويتر وفيسبوك، وفاة والدته. وكتب "عبدالوهاب": "أمي في ذمة الله". Advertisements ولم يعلن فتحي عبدالوهاب حتى الآن موعد إقامة الجنازة والعزاء. يذكر أن فتحي عبدالوهاب شارك في رمضان الماضي بمسلسل "لآخر نفس"، ومسلسل "لمس أكتاف".

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