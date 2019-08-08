تراند اليوم : أول ظهور لـ "حلا شيحة" بعد أنباء زواجها من "محمد رمضان"

أطلت الممثلة المصرية حلا شيحة للمرة الأولى منذ تردد أنباء عن زواجها من الممثل محمد رمضان، من غير أن تعلق على تلك الأنباء التي راجت على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين.

ونشرت "حلا" صورة شخصية لها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، تظهر فيها وهي تلتقط صورة لنفسها بهاتفها المحمول أمام المرآة.

وعلقت: "القلب الممتن هو مغناطيس للمعجزات"، فيما لاحظ متابعون أنها قامت بتقريب صورة يديها، ما فسره البعض على أنه رد غير مباشر لشائعة زواجها من الممثل الشاب، لكونها لم ترتد أي خاتم في إصبعها.



وعادت "حلا" ونشرت نفس الصورة عبر خاصية القصص المصورة وكتبت: "أنا سعيدة"، لكنها منعت خاصية التعليق على الصورة حتى لا تحدث أي مشكلة بسبب ما قد يكتبه جمهورها.

وكانت أنباء ترددت خلال اليومين الماضيين عن زواج محمد رمضان من حلا شيحة، بعد تشاركهما في بطولة مسلسل "زلزال" في رمضان 2019.

غير أن رمضان نفى الشائعة، وقال إن حلا أخت وصديقة لعائلته، وإنه يمضي إجازته الصيفية مع زوجته وأولاده في الولايات المتحدة، وبعدها نشر صور له مع زوجته من هناك.

يذكر أن حلا شيحة شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل "زلزال" وهو أول أعمالها الذي عادت من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.