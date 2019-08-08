تراند اليوم : فيديو| "جينيفر لوبيز" ترد على دعوات إلغاء حفلها في مصر...

في ظل دعوات نشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها، بعد زيارتها لإسرائيل مؤخرًا، أعربت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز عن سعادتها بقرب قدومها إلى مصر لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في البلد العربي.
وعبرّت لوبيز في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لمجلة "فوج" العربية، على تطبيق "إنستجرام"، عن حماسها للحضور إلى مصر وإحياء حفل غنائي بها.
واعتبرت أن زيارتها المرتقبة إلى مصر ستكون تجربة جديدة عليها وعلى المعجبين بها في مصر، لأنها لم تقابلهم من قبل، متوجهة إلى جمهورها في مصر بالقول: "سأراكم قريبًا".
وأشارت لوبيز إلى أن ابنها متحمس لزيارة مصر، قائلة: "ابني متحمس جدًا لزيارة مصر ولا يتوقف عن قول أريد الذهاب، أريد الذهاب".
وكانت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل BDS Egypt طالبت بإلغاء أول حفل للمغنية الأمريكية في البلاد، متهمة إياها بـ"التورط في تبيض وجه الاحتلال".
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Vogue Arabia exclusive: Award-winning singer, actress, and producer Jennifer Lopez is all set to perform in New Alamein, Egypt on August 9. Ahead of the show, Vogue Arabia gave the style icon an Arabic language lesson. Click on the video above to watch the superstar’s special message to all of her regional fans. To watch the full video, head to Vogue.me. Interview by @rabihmockbel, Venture Lifestyle #jenniferlopez #venturelifestyle_ #owest #jlo تعتزم المغنية الحائزة على العديد من الجوائز، والممثلة، والمنتجة جينيفر لوبيز، إحياء حفل بمدينة العلمين الجديدة في مصر يوم 9 أغسطس المقبل. وقبل هذا الحفل، لقنت ڤوغ العربية أيقونة الموضة درساً في اللغة العربية. اضغطوا على الفيديو المنشور أعلاه لتشاهدوا الرسالة الخاصة التي وجهتها النجمة الشهيرة لجمهورها في المنطقة. ولمشاهدة الفيديو كاملاً، تفضلوا بزيارة موقعنا ar.vogue.me. أجرى هذا الحوار رابح مقبل @rabihmockbel #جينيفر_لوبيز #venturelifestyle_ #owestA post shared by Vogue Arabia (@voguearabia) on Aug 7, 2019 at 6:05am PDT