تراند اليوم : فيديو| "جينيفر لوبيز" ترد على دعوات إلغاء حفلها في مصر...



في ظل دعوات نشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها، بعد زيارتها لإسرائيل مؤخرًا، أعربت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز عن سعادتها بقرب قدومها إلى مصر لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في البلد العربي.

وعبرّت لوبيز في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لمجلة "فوج" العربية، على تطبيق "إنستجرام"، عن حماسها للحضور إلى مصر وإحياء حفل غنائي بها.

واعتبرت أن زيارتها المرتقبة إلى مصر ستكون تجربة جديدة عليها وعلى المعجبين بها في مصر، لأنها لم تقابلهم من قبل، متوجهة إلى جمهورها في مصر بالقول: "سأراكم قريبًا".

وأشارت لوبيز إلى أن ابنها متحمس لزيارة مصر، قائلة: "ابني متحمس جدًا لزيارة مصر ولا يتوقف عن قول أريد الذهاب، أريد الذهاب".

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وكانت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل BDS Egypt طالبت بإلغاء أول حفل للمغنية الأمريكية في البلاد، متهمة إياها بـ"التورط في تبيض وجه الاحتلال".



