تراند اليوم : من غرفة النوم للسجن.. شيرين سيف النصر تكشف خيانتها من صديقة العُمر...

أسدلت محكمة جنح الجيزة بمصر، الستار على واقعة سرقة مشغولات الفنانة شيرين سيف النصر، بعد 10 أيام فقط من الواقعة، حيث قضت بمعاقبة صديقة الفنانة بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة السرقة.

وكشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن صدور حكم ضد صديقاتها السابقة، التى قامت بسرقة مجواهرتها المقدرة بحوالى 5 ملايين جنيه خلال الفترة الماضية، متابعة في تصريحات نقلها موقع "صدى البلد"، "للأسف صديقتى اللى أعرفها من وأنا عندى 8 سنين هى اللي سرقتنى".

تابعت شيرين سيف النصر :"تعرفني من وأنا عندي 8 سنوات، كنت مأمناها جدا زي أختي، ومنحتها الأرقام السرية الخاصة بالخزنة، وكانت بتستلف مني الصيغة تلبسها لو رايحة سهرة ولا حاجة، أو لو عايزة فستان أو فرو أدهولها"، ويوم الواقعة طلبت منها المتهمة أن تمنحها مفتاح غرفة الملابس "الدريسينج رووم"، لتعيد لها الشنطة التي استعارتها، وفوجئت شيرين بها تخرج من الغرفة لتخبرها بأن الخزنة مفتوحة وأنها تعرضت للسرقة:

تستكمل شيرين سيف النصر "قلت لها لا يمكن أكيد فيه حاجة غلط، قالت لي والله العظيم، دخلت شفت الحاجة لاقتني اتسرقت كلمت مدير أعمالي وبلغنا المباحث بسرقة كل صيغتي، وأخذوا البصمات وفتشوا البيت كله يشوفوا لو حد رماها في حتة، وأخدوها واكتشفوا إنها بتتعامل مع جواهرجية وإدتهم بعض المصوغات لتقليدها".

وباشرت نيابة قسم الجيزة بإشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة تحقيقاتها في سرقة مجوهرات الفنانة الشهيرة شيرين سيف النصر، وتبين من التحقيقات، أن صديقة الفنانة شيرين سيف النصر تتعامل مع تاجري مشغولات ذهبية حيث قامت ببيع بعض المسروقات لأحدهما، وتبين أنها عبارة عن غويشة وانسيال.

وكشفت تحريات فريق البحث، أن المتهمة قامت بسرقة مشغولات ذهبية وقامت بتقليدها من الزجاج ومحاولة إعادتها لمكانها من أجل تضليل شيرين ولعدم شكها في اختفاء المشغولات الذهبية، وأنها تحصلت على مفتاح غرفة النوم من شيرين بحجة إعادة بعض الملابس المستعارة منها.

أقوال شيرين سيف النصر

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة شيرين سيف النصر، والتى أكدت أنها فوجئت بسرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من شقتها، مشيرة إلى أن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وأكدت على عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة وأوضحت في أقوالها هوية المترددين على شقتها.

المتهمة: ضائقة مالية

وأقرت المتهمة بسرقة الفنانة شيرين سيف النصر باعترافات تفصيلية عن ارتكابها واقعة السرقة، قائلة: أمر بضائقة مالية ولمعرفتي بمكان تواجد المجوهرات الخاصة بصديقتي، طلبت منها مفتاح غرفتها لإعادة بعض الأشياء التي كنت قد استعرتها منها، وبعد دخولي الغرفة قمت بإعادة الأشياء وسرقت المشغولات لتقليدها، وأخبرتها بأنني رأيت الخزنة الخاصة بها مفتوحة وأن أحد الأشخاص قام بسرقتها.

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استعادة مجوهرات الفنانة

وطلبت النيابة حينها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وملابساتها وطريقة استيلاء المتهمة علي المصوغات ومكان تواجد الفنانة وقت وقوع الجريمة وتوقيت اكتشافها لها، ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في استعادة باقي مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر بعد إلقاء القبض على صديقتها المتهمة بحوزتها جزء من المسروقات.

التحريات الأمنية

وأرشدت المتهمة أثناء مناقشتها عن مكان بيعها نصف المصوغات المسروقة في محل جواهرجي بمنطقة الجيزة وتوجهت القوة رفقة المتهمة إلى المحل وبمواجهتها بالصائغ أقر بشرائه كمية من المصوغات الذهبية منها، وشرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الجواهرجي حسن النية ولم يكن علي علم بأن المصوغات متحصلات جريمة سرقة.

بلاغ سرقة الفنانة

كان تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إخطارا بإبلاغ الفنانة شيرين سيف النصر باكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتبين من المعاينة التي أجراها ضباط المباحث برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث لللقسم الجيزة عدم وجود كسر أو أثار عنف بمنافذ الشقة ما يؤكد مشروعية الدخول ونجحت التحريات من خلال فحص المترددين علي الشقة في التوصل الي هوية المتهمة والتي تبين انها صديقة للفنانة وتتردد علي شقتها واستغلت تواجدها بشقتها واستولت علي المجوهرات من غرفة نومها.