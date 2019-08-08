تراند اليوم : مفاجأة.. تصالح أحمد سعد وسمية الخشاب بعد طلاقهما بفضائح...

تصالح المطرب المصري أحمد سعد مع طليقته الفنانة سمية الخشاب بعد فترة من الشد والجذب بينهما وصل إلى حد تبادل الاتهامات والتراشق بالألفاظ عبر إحدى البرامج التليفزيونية في مصر.
وقال مصدر مقرب من الخشاب، لموقع 24 المصري، إن الأخيرة أعادت إلى سعد عدداً من ممتلكاته استجابة لرغبته، حيث دارت بينهما عدد من المكالمات الهاتفية خلال الفترة الماضية، ولكنها لم تشهد حديثاً عن عودتهما كزوجين من جديد، إلا أنها شهدت عتاباً متبادلاً حول ما قاله كل منهما في حق الآخر، وفقاً لكلام المصدر.
يذكر أن سمية الخشاب قد اتهمت أحمد سعد بالشروع في قتلها، وإصابتها بعاهة مستديمة اضطرت على إثرها إلى استئصال الطحال، فيما اتهم سعد الخشاب بسرقة أموال منه، وكذلك الاستيلاء على شقة كان قد اشتراها من ماله الخاص.