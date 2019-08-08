تراند اليوم : إصابة فنانة شهيرة بمرض في القلب بسبب الحُزن

كشفت الفنانة السورية عبير شمس الدين أنها تقوم بكتابة مسلسل كوميدي بفكرة جديدة وأنها تتمنى أن يتم تصويره هذا الموسم ليعرض في رمضان 2020 .
وقالت عبير في مقابلة ضمن البرنامج الصباحي لإذاعة " ميلودي إف إم " : أكتب الآن مسلسلا كوميديا بفكرة جديدة بعيداً عن توتر ومشاكل الحياة، حيث أنهيت حتى الآن كتابة خمس حلقات، وأتمنى أن يتم عرض العمل ضمن موسم رمضان 2020، كما تواصلت مع عدة شركات إنتاج وهناك احتمال كبير أن أشارك بجزء من الإنتاج، إضافة إلى أن الجميل بالعمل هو إمكانية مشاركة عدد كبير من الفنانين ضمنه".
وعن حالتها الصحية أضافت عبير : ما حدث معي هو انقباض بعضلة القلب وسببه عادة الضغط الزائد على الانسان أو الزعل رغم محاولتنا بشكل دائم الابتعاد عن تلك الأمور، والحمدلله أنني تخطيت الموضوع بخير وأنا الآن بصحة جيدة، إضافة إلى وجود ظروف لا يتمناها الشخص لكن يمر بها وتكشف له أمور كثيرة أهمها كانت بالنسبة لي محبة الجمهور وسؤالهم عني".
وكانت عبير قد شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي ببطولة خماسية " ذنب " وهي إحدى خماسيات مسلسل " عن الهوى و الجوى " للمخرج فادي سليم و كذلك بلوحات المسلسل الكوميدي " كونتاك " للمخرج حسام الرنتيسي بالإضافة لمشاركاتها بمسلسل " ناس من ورق " من إخراج وائل رمضان.