تراند اليوم : الموت يفجع الفنان المصري "فتحي عبدالوهاب"

أعلن الممثل المصري فتحي عبدالوهاب، وفاة والدته صباح اليوم.

وكتب عبدالوهاب عبر حسابه على موقع "تويتر": "أمي في ذمة الله".

وتوجه عبدالوهاب وعائلته إلى مدينة طوخ بالقليوبية لدفنها. وسوف يقام العزاء غدًا في إحدى دار مناسبات الشيخ زايد بأكتوبر.

ولم يتحدث عبدالوهاب عن والدته، بخلاف والده الذي أشار إلى أنه كان يعمل صحفيًا بمؤسسة أخبار اليوم، وتم اعتقاله عقب كتابته رسالة للرئيس الراحل أنور للسادات تحت عنوان: "خطاب إلى الرئيس المؤمن"، بتهمة ازدراء السلطة.

وروى عبدالوهاب أن خاله كان يعمل ضابطًا في "أمن الدولة" ولدى علمه بقرار اعتقال والده اتصل به، وأبلغه أنه سيتم القبض عليه ونصحه بالتخلص من الكتب السياسية في مكتبته حتى لا تستخدم دليل إدانة ضده.

