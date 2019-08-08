أمل حجازي تؤدي فريضة الحج.. وهذه رسالتها للجمهور من أعلى جبل عرفات

أطلت النجمة اللبنانية أمل حجازي بمقطع فيديو من داخل الأراضي المقدسة، حيث توجهت مؤخراً للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وقررت أن توجه رسالة لجمهورها نشرتها بالصوت والصورة عبر حسابها على “انستقرام”.

وقالت أمل حجازي في مقطع الفيديو الذي نشرته قبيل وقوفها على جبل عرفة لاستكمال مناسك الحج: “بدي أطلب من كل إنسان أخطأت في حقه بقصد أو بلا قصد يسامحني.. بشكرك يارب على هالنعمة اللي عطتني إياها.. بشكرك ومقصرة شو ما بعمل.. من عبادة لصلاة لحج بحس حالي مقصرة معك.. لأن اللي عطتني إياه شي كبير”.

وأكملت النجمة اللبنانية: “بدال ما أكون واقفة على مسرح بهاليوم.. رح كون وقفة بين إيديك.. بين إيدين رحمتك.. على جبل عرفة.. يا رب اتقبل مني ومن كل الحجاج.. لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك”.

وتداول عشاق أمل حجازي مقطع الفيديو بكثافة كبيرة، مهنئين لها على أدائها مناسك الحج داعين لها بالقبول وأن تستمر في تقربها إلى الله بعد أن أعلنت ارتدائها الحجاب منذ عدة شهور.