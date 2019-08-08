بالصور.. بيع أغلى شقة في “لوس أنجلوس” مقابل 35 مليون دولار

باع أحد الممثلين السينمائيين في الولايات المتحدة شقته الفاخرة التي تعد الأغلى في مدينة “لوس أنجلوس” مقابل 35 مليون دولار. وتقع الشقة “بنتهاوس 40” والتي تعرف أيضاً باسم “القصر” في الطابق الأربعين في برج “زي سنشري” الذي يتكون من 42 طابقاً في قلب مدينة “لوس أنجلوس”، بحسب “فوربس”.

وكان مالك الشقة قد اشتراها عام 2017 مقابل عشرين مليون دولار، لكنه أعاد تصميمها وأضفى عليها المزيد من اللمسات العصرية والهندسية. وتصل مساحة الشقة إلى نحو 2800 متر مربع موزعة على أربع غرف للنوم وثمانية حمامات وأربع شرفات وغرفة سينما وجناح فندقي رئيسي مزود بموقد وساحة للاستراحة.