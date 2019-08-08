شاهد.. تعليق ريا أبي راشد على صورتها المتداولة مع فانيسا كيربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، صورة تجمع الإعلامية ريا أبي راشد مع الممثلة فانيسا كيربي على هامش إحدى اللقاءات التليفزيونية لبرنامجها. وزعم النشطاء أن فانيسا كيربي هي طليقة زوج ريا أبي راشد الحالي، الصحفي الإيطالي فاليريو كامارانو.

وما لفت انتباه متابعي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والذي لاقى انتشارا ضخمًا للصورة، رد فعل ريا عند لقاء الممثلة البريطانية التي بدت وكأنها لا تريد إجراء هذا اللقاء. وعقب انتشار الصورة، علقت ريا أبي راشد عليها عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، قائلة: “والله إشاعة”، مع هاشتاج “أنا لا أكرهها”. كانت ريا قد التقت فانيسا كيربي ضمن برنامج “سكووب” للحديث عن أحدث أفلامها Hobbs & Shaw.