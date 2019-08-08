بالفيديو: مريم حسين متهمة بالإساءة للعباءة الخليجية.. كيف حولتها إلى لباس بحر؟

أحدثت الفنانة مريم حسين ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو جديد مرتدية عباءة خليجية.

وأشارت فيه الى ما تفعله بالعباءة في حال اتصلت بها صديقاتها فجأة لدعوتها الى الذهاب إلى مكان لا يسمح لها فيه بارتدائها.

وقامت برفع الجزء الداخلي منها لتصبح على شكل فستان قصير وضيق. وبدت في المقطع وهي تدخل الى المكان الذي دعيت إليه مشيرة إلى أن القيمين عليه لن يعترضوا وأنهم سيعتبرون أنها ترتدي ملابس البحر.

وأثار المقطع جدلاً كبيراً في أوساط المتابعين وعرض الفنانة للكثير من الانتقادات اللاذعة عبر الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

واعتبر الكثيرون أنها أساءت بذلك إلى العباءة الخليجية وطالبوا بتنفيذ الحكم الذي صدر بحقها في الدعوى التي أقامتها ضد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي والذي قضى بحبسها وإبعادها عن الإمارات.