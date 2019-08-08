تصدرت الفنانة أصالة بأغنيتها الجديدة"نكتة بايخة" المركز الأول في صدارة المشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:عبدالحميد الحباك، ألحان:إيهاب عبدالواحد، توزيع:فهد، كماحصدت "نكتة بايخة" أكثر من نصف مليون مشاهدة وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر "يوتيوب".
أتي الأغنية ضمن ألبوم أصالة الجديد التي أطلقت عليه عنوان "في قربك" المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد مرور عامين على آخر ألبوماتها "مهتمة بالتفاصيل" الذي طرح عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر في أقل من 24 ساعة.. "نكتة بايخة" لأصالة الأولى عبر "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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