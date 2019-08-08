طرح الإعلان الدعائي لفيلم "ذا داي شال لاكوم"للعرض فى أيلول المقبل

واشنطن- لايف ستايل طرحت الشركة المنتجة لفيلم THE DAY SHALL COME الإعلان الرسمي له تمهيدا لعرضه في أيلول المقبل. فيلم "THE DAY SHALL COME" للمخرج كريستوفر موريس شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، من أبرزهم آنا كوندريك ودانيال بروكس وجيم جافيجان وميلز روبينز. والفيلم تدور أحداثه حول قصة حقيقية من داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي. Advertisements قد يهمك أيضاً :

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