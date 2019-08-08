هاني محروس يفجر مفاجأة غير متوقعة بين أصالة ومصطفى حجاج في ولاد رزق 2

أعلن مهندس الصوت والمنتج هاني محروس عن مفاجأة غير متوقعة خاصة بأغنية الدعاية لفيلم "ولاد رزق 2" والذي جمع فيها النجمة السورية أصالة بالمطرب مصطفى حجاج فى أغنية بعنوان "لما تقول ياعوم".

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي ومن انتاج شركة Nj Music Productions وتعد التعاون الثاني بين هاني محروس والموزع المغربي جلال الحمداوي بعد النجاح الذي حققته اغنية "خطوة" لمصطفي حجاج والتى حققت ٦٠ مليون مشاهدة على اليوتيوب حتى الآن.

فيلم "ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

من جهة أخرى يستعد مصطفى حجاج لطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه" وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع اسامة عبدالهادي ومن المقرر طرح الأغنية خلال عدة أيام.

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