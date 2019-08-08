"حفل جوائز إيمي" بدون مقدّم هذا العام

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""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن عادة الإستعانة بمشاهير الإعلام لتقديم حفلات هوليوود ستندثر في عصر السرعة والتسابق مع الوقت. فبعد حفل جوائز الأوسكار السينمائية الذي أُقيمَ في شهر فبراير الماضي بلا مقدِّم للمرةٍ الثانية في تاريخه، أعلن تشارلي كوليير الرئيس التنفيذي لشركة "فوكس إنترتينمنت" التي ستبث حفل "جوائز إيمي التلفزيونية" أن المنتجين قرروا هذا العام عدم الإستعانة بمقدم للحفل الـ 71 لهذه الجائزة واستغلال الوقت بدلاً من ذلك في تكريم المسلسلات التي انتهت في الآونة الأخيرة. مضيفاً أمام الصحافيين: "لو كان هناك مقدم وفقرة افتتاحية فهذا يعادل ما بين 15 و20 دقيقة من الوقت لن تتمكن من استخدامها في تكريم المسلسلات.

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