فن ومشاهير

حاتم عمور يقدم سهرة غنائية بمهرجان الشواطئ فى المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب المغربى حاتم عمور لإحياء أجدد حفلاته الغنائية فى المغرب، إبان مشاركته فى إحياء ليالى مهرجان الشواطئ الموسيقى، وذلك بسهرة جماهيرية في مدينة المضيق، في تمام الثامنة مساء السبت المقبل.

حاتم أطل منذ أيام على جمهوره المغربى بأجدد كليباته "قلبك يمشى لحاله"، كشف لـ الخليج 365 عن تفاصيله، الذى تم تصويره كاملًا فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد الأغنية خامس "سناجل" ألبومه الأخير "بلا عنوان" الذى قرر إطلاق أغنياته فرادى كل فترة بكليب جديد، ويتغنى خلالها بكلمات محمد المغربى، وألحان محمد الشرابي وتوزيع مدارة وطارق الحجيلي.

 

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