شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطرح أولى أغانى ألبومها الجديد.. وتحقق نصف مليون مشاهدة فى ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة أصالة، أولى أغانى ألبومها الجديد، "نكتة بايخة" عبر قناتها الرسمية على موقع " يوتيوب"و قبل طرح الألبوم كاملا " فى قربك"، و نكتة بايخة من كلمات عبدالحميد الحباك، و ألحان ايهاب عبدالواحد ، وتوزيع فهد.

وفى أقل من 15 ساعة فقط من اطلاق الأغنية " نكتة بايخه"، تخطت حاجز النصف مليون مشاهدة ، وانهالت التعليقات المهنئه من قبل متابعيه والذين عبروا عن سعادتهم بانتظار نزول الألبوم كاملا.

وأعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بالردود الفعل الإيجابية على ألبومها الجديد " فى قربك"، والمقرر طرحه اليوم الخميس وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

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وكتبت أصالة عبر حسابها على تويتر، قائلة: " حرصا منى على ثقتكم، وإيماناً منى أيضاً بثقتكم الكبيرة بموهبتي ، أسعى للتجديد وأُغامر كثيراً ، وأقلق وأخاف وأعيش أياما ليست سهله لأعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جدا وأُصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحاً، ومثل محمد صلاح بالملعب أشعر حين أُصيب الهدف".

ومن ناحية أخرى تظهر الفنانة أصالة لأول مرة كممثلة فى فيلم "ولاد رزق2" كضيفة شرف مع النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم اخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى.