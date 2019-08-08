وفاة والدة فنان مصري شهير

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية الفنان المصري ” فتحي عبد الوهاب ” على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا أعلنت فيه عن وفاة والدة فتحي عبد الوهاب بعد صراع مع المرض .

وجاء المنشور : ” إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت الى رحمة الله تعالى والدة الفنان فتحي عبدالوهاب ” .

ولم يعلن فتحي عبد الوهاب حتي الاَن عن موعد إقامة الجنازة أو العزاء .

كما نشر فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” تغريدة أعلن فيها عن الخبر صباح اليوم الخميس .. وكتب قائلا : ” أمي في ذمة الله ” .

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