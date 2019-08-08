شاهد .. زوجة مصطفى فهمي تحتفل بعيد ميلاده

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - نشرت الإعلامية ” فاتن موسى ” صورة تجمعها مع زوجها الفنان مصطفى فهمي عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .
وجاء ذلك احتفالا منها بعيد ميلاد مصطفى فهمي الموافق يوم أمس السابع من شهر أغسطس .
وكتبت فاتن تعليقا على الصورة موجهة لزوجها رسالة رومانسية قائلة : ” عيد ميلاد سعيد يا زوجي الوسيم الرائع أحبك كثيرا مصطفى ” .
وتابعت : ” أسعد عيد ميلاد يا زوجي الرائع.. أحبك وأريد أن أراك مبتسما فأنا أحب ابتسامتك حافظ على روحك الشابة .. أنا سعيدة بوجودك معي أنا دائما معك وقريبة منك على طول الطريق يا حبيبي ” .
يذكر أن الفنان مصطفى فهمي قد تزوج من الإعلامية فاتن موسى قبل 4 أعوام .
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