محمد صلاح يتبرع بمبلغ ضخم لصالح معهد الأورام في مصر

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - كشف الدكتور ” محمد عثمان الخشت ” رئيس جامعة القاهرة عن تبرع لاعب منتخب مصر لكرة القدم ونجم نادي ليفيربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” بمبلغ يقدر ثلاثة ملايين دور لصالح معهد الأورام المصري أي ما يعادل 54 مليون جنيه مصري .

وقال ” الخشت ” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” مساء dmc ” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة ” dmc ” أن صلاح لاعب وطني للغاية مشيرا إلى أن له كثيرا من المواقف الرائعة مع شعب مصر .

ويأتي ذلك ضمن المجهودات وحملة التبرع التي تتم لصالح المعهد لإعادة العمل به وترميمه بعد التلفيات والأضرار التي لحقت به إثر الانفجار الذي حدث منذ أيام أمام المعهد نتج عن سيارة كانت تحتوي على كمية من المتفجرات .

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وتسبب الحادث في سقوط عددا من الضحايا والمصابين .

وكان محمد صلاح أول المعربين عن دعمه وعزائه لأسر ضحايا ومصابي حادث انفجار معهد الأورام حيث كتب عبر حسابه على موقع ” تويتر ” : ” كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام ” .