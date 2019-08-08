شاهد.. سعاد الشمري: “زيارة اسرائيل حلم الكثيرين من السعوديين والخليجيين والعرب”!

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - أثارت الناشطتان سعوديتان سعاد الشمري وسكينة المشيخص حالة من الجدل الجدل بعد اجرائهما لقاءا مع قنوات إسرائيلية مبديتا رغبتهما بزيارة اسرائيل صراحة.

فقد ظهرت الناشطة الحقوقية، سعاد الشمري، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، للحديث عن قرار السعودية بالسماح للنساء بالسفر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

وعبرت الشمري عن سعادتها بالقرار الأخير وشبهته بـ”تحرير العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية”.

Advertisements

وتحدثت الشمري في مقطع فيديو تم تداوله بكثافة عبر الإنترنت عن “حلم الكثير من السعوديين والخليجيين والعرب بزيارة إسرائيل”.

كذلك اجرت السعودية الإعلامية سكينة المشيخص لقاءا مع قناة اسرائيلية تحدثت فيه عن استعدادها مستقبلا لزيارة اسرائيل.

وقالت المشيخص انها لن تزور المناطق العربية عند زيارتها اسرائيل مبررة ذلك بالقول أن : “هناك عداء كبير من إخوتنا في فلسطين لنا كسعوديين. وذلك غير مبرر خاصة أن السعودية هي ثاني دول مانحة لهم”.