تامر أمين يوجه نصيحة لمحمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصف الإعلامي المصري تامر أمين الفنان محمد رمضان بأنه أصبح حاليًا “أيقونة” للكثير من الشباب.

تامر قال إنه يحترم النجاح والناجحين حتى لو كان مختلفًا معهم، لذلك لا بد أن يعترف بأن رمضان جماهيريته وشعبيته كبيرة لدى الشباب، قائلا: “رمضان شعبيته كبيرة جدًا وأنا شوفتها بعنيا.. في حالة هوس وجنون اسمها محمد رمضان واللي يعمله يبقا موضة.. وفي التمثيل لازم نعترف إنه المرحلة اللي احنا فيها دي هو سوبر ستار التمثيل”.

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ونصح محمد رمضان بتقليد سلوك الفنان عمرو دياب، حيث قال إنه من عشاق الفنان عمرو دياب، لأنه بصمة مصرية لا يمكن الاختلاف عليها، قائلا: “عمرو دياب نمبر وان في الغنا وسوبر ستار عالمي، عمره ما بيخلف ظني، طول الوقت محافظ على كلامه وأفعاله لا عمره دخل في خناق وشتيمة مع حد ولا عمل تصرف غير لائق، هدفه شغله وصحته وجمهوره، عمرو دياب نمبر وان من 30 سنة لحد الآن”.

وأضاف، في برنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”،: “هي دي الميزة اللي بيتميز بيها النجوم لما يصلوا لمرحلة كبيرة أوي من النجاح والشهرة، في ناس بيرتقوا بمرحلة النجومية ويصبحوا نجم النجومية اللي هو السوبر ستار زي عمرو دياب ومحمد منير، وفي نجوم لازم يعرفوا مسؤولية الشهرة والنجاح ده فياريت نمبر وان محمد رمضان يحذو هذا الحذو ويقلد عمرو دياب في إنه يحافظ على نفسه ويعرف إنه قدوة لملايين الشباب فلازم يبقا قدوة حسنة”.