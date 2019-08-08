رامي مالك يودع "مستر روبوت" بجزء رابع وأخير في 2019

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طرحت شبكة "يو إس إيه نيتورك" الأمريكية فيديو جديدا لمحبي مسلسل Mr Robot "مستر روبوت"، يتضمن ملخصًا تفصيليًا لجميع أحداث المواسم الثلاثة السابقة من المسلسل، التي كانت سببًا في تحويل رامي مالك إلى نجم هوليوودي شهير.
ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن المقطع يمتد إلى 4 دقائق كاملة، ويتضمن أحداثاً من وجهات نظر أبطاله المختلفين، من بينهم جوي باداس، الذي يؤدي دور "ليون".
وذكرت الصحيفة، أن مقطع الفيديو يستحق المشاهدة بكل تأكيد، خصوصاً أنه يتزامن مع اقتراب طرح الموسم الرابع والأخير من مسلسل "مستر روبوت"، إلا أنه يتضمن تفاصيل دقيقة قد لا يفهمها من لم يتابع المسلسل.
وأعلنت الشبكة الأمريكية طرح الموسم الرابع هذا الخريف، على أن يمتد لـ12 حلقة.
من المتوقع عودة البطل رامي مالك لتنفيذ الموسم الأخير، في أعقاب شهرته الواسعة مؤخرًا، إثر فوزه بأوسكار أفضل ممثل عن دور المغني الراحل فريدي ميركوري في فيلم "الملحمة البوهيمية" (Bohemian Rhapsody).
و"مستر روبوت" مسلسل أمريكي من إبداع المخرج الأمريكي ذي الأصول المصرية سام إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار تقني نفسي معقد، حول قرصان إلكتروني منعزل اجتماعيًا لا يستطيع التواصل مع الناس، إلا أنه قادر على اختراق أي جهاز إلكتروني مهما بلغت درجة تأمينه، ويتم إسناد مهام خاصة إليه من قبل شخص غامض يدعى "مستر روبوت" لتتوالى المفاجآت بعدها.
يذكر أن "مستر روبوت" انطلق عرضه عام 2015، وتلقى 6 جوائز إيمي، منها أفضل ممثل درامي لـ"مالك"، كما حصل على جائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل مسلسل درامي.
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