فيفي عبده بإطلالة شبابية.. والجمهور يرجّح التجميل

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها صورة ظهرت فيها بإطلالة مميزة ومختلفة عن إطلالاتها السابقة، ونالت إعجاب الكثيرين من متابعيها الذين تساءلوا إن كانت أجرت خلال الفترات الماضية عمليات تجميل لكي تبدو أصغر سناً.

ونفى أحد المصادر المقربة من عبده ما تردد حول إجرائها عملية تجميل، مؤكداً أن الإطلالة التي ظهرت من خلالها معتمدة على برامج الـ “فوتوشوب”، التي تستخدم لخروج الصور بشكل مختلف ومميز.