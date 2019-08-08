متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها صورة ظهرت فيها بإطلالة مميزة ومختلفة عن إطلالاتها السابقة، ونالت إعجاب الكثيرين من متابعيها الذين تساءلوا إن كانت أجرت خلال الفترات الماضية عمليات تجميل لكي تبدو أصغر سناً.
ونفى أحد المصادر المقربة من عبده ما تردد حول إجرائها عملية تجميل، مؤكداً أن الإطلالة التي ظهرت من خلالها معتمدة على برامج الـ “فوتوشوب”، التي تستخدم لخروج الصور بشكل مختلف ومميز.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده بإطلالة شبابية.. والجمهور يرجّح التجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.