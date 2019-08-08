ريا أبي راشد تردّ لأوّل مرّة على موضوع طليقة زوجها

متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت في الفترة الأخيرة صورة تجمع الإعلامية اللبنانية ريّا أبي راشد بالمُمثِّلة البريطانية فانيسا كيربي، طليقة زوج ريّا أبي راشد الحالي رجل الأعمال الإيطالي فاليريو كامارانو.

واعتبر البعض انّ تعابير ريا وهي تتحدّث الى كيربي بدت وكأنّها مستاءة منها، لتوضح لاحقاً عبر “تويتر” أنّها لا تكرهها وما قبل عم شعورها تجاهها ليس إلّا شائعة.

تجدر الإشارة إلى أن ريّا أبي راشد احتفلت مؤخرًا بمرور ثماني سنوات على زواجها من رجل الأعمال الإيطالي فاليريو كامارانو.