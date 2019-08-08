تامر حسني نجم أضخم حفلات الساحل الشمالي في مصر

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي النجم المصري تامر حسني أكبر حفلات الساحل الشمالي في مصر، يوم 30 آب/أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يقدّم تامر حسني خلال الحفل الذي سيكون الأضخم في موسم صيف 2019 باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وصولًا إلى أحدثها أغاني ألبوم “عيش بشوقك” الذي طرحه العام الماضي وتصدّر مبيعات الموسيقى العربية.

على صعيد آخر، يترقب الجمهور طرح فيلم تامر حسني الجديد “الفلوس” خلال الفترة القريبة المقبلة، وقد أطلق نجم الجيل منذ أيام البرومو الدعائي الخاص به.

تجدر الإشارة إلى أن قصة فيلم “الفلوس” وضعها تامر حسني، أمّا السيناريو فقد صاغه محمد عبد المعطي، والعمل من إخراج سعيد الماروق وإنتاج شركة “نيو سينشري”.