سلمى بلير تُطل على الجمهور بدون شعر

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""الخليج 365""من بيروت: أطلت الممثلة الأميركية سلمى بلير بصورةٍ جديدة على الجمهور خلال علاجها من مرض التصلب المتعدد الذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي. وذلك عبر صورة نشرتها على تطبيق إنستغرام ظهرت فيها بملابس البحر والأكسيسوارات المفضلة لديها وبدون ماكياج، والأهم بدون شعر إثر العلاج الذي تخضع له.



وأرفقت الصورة بتعليقٍ كتبته بعد الخضوع لعملية، وجاء فيه: اليوم خرجت من رعاية فريق رائع من الممرضات والتقنيات ومن دكتور بصري يؤمن بالشفاء بقدر ما أفعل. أنا سأنعزل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل هنا في مساحتي الخاصة حيث لا تلامس ولا قبلات، حتى تمر فترة النقاهة بسلام. أشكركم جميعًا على حبكم ودعمكم. أرى الأمور أكثر وضوحًا الآن. وأنا متحمسة لمشاركتكم تفاصيل رحلة العلاج عندما أكون مستعدة.