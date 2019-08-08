شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أغانى ألبوم محمد محيى الجديد.. بعد غياب 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد محيى لطرح أحدث ألبوماته الغنائية الذى يحمل اسم " بتاع زمان" وهى من كلمات سلطان صلاح ومن ألحان مدين، وتوزيع عادل واصف، من المقرر أن يتم الكشف عن البوسترات الدعائية للألبوم فى منتصف شهر أغسطس، على أن يتم طرحه آخر شهر أغسطس المقبل على أقصى تقدير.

ويضم الألبوم 18 أغنية، ومن أبرزها "قضية"،و"هربت"،"اخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست امري"،"ورقة وقلم"،"أحلى الناس"، "وقدامى واحد"،"بتاع زمان"،"بعدنا"،" ماتسألوهاش"..وغيرهما.

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يشار إلى أن آخر ألبومات محمد محيى كان بعنوان "مظلوم" عام 2008، وكانت أغنية "يا حنين"، آخر أغانى محمد محيى من كلمات الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، ومن ألحان محمد محيى نفسه، ومن توزيع الموزع الموسيقى فهد.