"السقا وكرارة ومنة يشيدون.. والجمهور مش مصدق".. هيثم شاكر "تريند" تويتر بعد طرح "معرفة قديمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

دخل الفنان هيثم شاكر قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، بعد ساعات قليلة من طرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة".

وتفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع طرح هيثم شاكر للألبوم، عبر قناته على موقع يوتيوب.

وكتب الفنان أحمد السقا، عبر تويتر: "ألبوم حلو جدا يا هيثم ربنا يكرمك بالتوفيق".



وعلق أمير كرارة على الألبوم: "مبرووووك ياحبيييي ألبوم حلو جدا جدا هيكسر الدنيا بإذن الله".

وعلق خالد سليم: "أخيرا.. ألف مبروك لينا يا جميل". وكتب الفنان أحمد الشامي: "بالتوفيق يا رب"، فيما كتب رامي جمال: "مبرووك".

وتمنى أحمد فهمي التوفيق لصديقه المطرب هيثم شاكر. فيما كتبت منة فضالي: "تكسر الدنيا يا هيثوم إن شاء الله".

فيما هنأته الفنانة شذا على الألبوم الجديد، وكتبت: "مبروووك".

وتداول عدد كبير من جمهور هيثم شاكر مقاطع من أغاني الألبوم الجديد، معلقين ببعض كلماتها.

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فيما كتب حساب يدعى ياسينما: "ألبوم جامد جدا، كل أغنية وكل لحن تحفة وحقيقي هيكسر الدنيا، بالتوفيق".

وعلق حساب يدعى "بن عفيفي": "هيثم شاكر يطرح ألبومه الجديد معرفة قديمة عبر يوتيوب، ألبوم تحفة بعد غياب دام حوالي 5 سنوات عن الساحة الغنائية".

وكتب حساب يدعى "نبض أنثى": "أغنية معرفة قديمة حلوة أوي آخر حاجة".

وعلق حساب يدعى "عوض العدسي": "هو صحيح قالب علي تامر عاشور بس ألبوم روعة".

وكتب حساب آخر يدعى "كئابة": "والله وحشنا صوتك"، فيما عبر حساب باسم "نديم العشري" عن فرحتها بطرح الألبوم: "مش مصدقة".

وعلقت سعاد مالك: "مبروك يا قمر، راحو حلوة أوي بقى"، فيما كتب حساب باسم "هاجر": "كل لما أشوف خبر إن هيثم شاكر خالص عمل ألبوم مصدقش، وأقول أنا أكيد في حلم مش مصدقة والله يا ربي".

وطرح مساء أمس الفنان هيثم شاكر ألبومه معرفة قديمة بعد غياب 5 سنوات عن الساحة الفنية، كما طرح كليب ماتوصونيش الشهر الماضي.