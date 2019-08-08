بالفيديو: دلع مريم حسين يعرضها لموجة انتقادات قبل عيد الأضحى

تعرضت الفنانة مريم حسين، لموجة من الانتقادات من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر مقطع فيديو لاطلالتها وتحضيراتها لعيد الأضحى الاسبوع القادم، وذلك بسبب دلعها وحركاتها المثيرة. وظهرت مريم في الفيديو وهي تستعرض من خلاله ملابسها وهي عبارة عن عباءة زرقاء ومطرزة باللون الذهبي، وتشبه القفطان المغربي، ونسقت معها غطاء للرأس شفاف باللون الاسود واضافت بعض الاكسسوارات الى اطلالتها.

وحرصت على استعراض اطلالتها قبل عيد الاضحى بطريقة مزعجة ومبتذلة من خلال حركات الدلع امام الكاميرا وتمايلها بالحجاب ورقصها به بطريقة اغضبت عدد كبير من متابعيها الذين تفاعلوا بشكل كثيف مع المقطع وانتقدوا تصرفها وحركاتها.

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