باللهجة العربية .. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 09:50 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمجلة ” فوغ ” النسخة العربية عبر حسابها على موقع” إنستجرام ” مقطع فيديو من لقاء أجرته المجلة مع الفنانة العالمية ” جينيفر لوبيز ” .

ويأتي هذا اللقاء قبل حفلها الأول في مصر والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 9 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي .

وأعربت جينيفر لوبيز خلال اللقاء عن حماسها الشديد للحضور إلى مصر وإحياء حفلا بها .. كما أن إبنها يريد المجئ إلى مصر أيضا ومتحمس للغاية بهذه الزيارة .. فقالت : ” إبني متحمس جدا لزيارة مصر ولا يتوقف عن قول أريد الذهاب أريد الذهاب ” .

وأضافت : ” وعدته بالقدوم معي إلى مصر إن لم يكن هناك دراسة خلال تلك الفترة علينا فقط الانتظار ومعرفة موعد بدء المدارس ” .

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ووجهت لوبيز رسالة إلى المصريين وهي تتحدث باللغة العربية لأول مرة وهي تدعوهم إلى حضور الحفل قائلة : ” مستنياكم كلكم في حفلتي سأراكم هناك ” .