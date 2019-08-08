كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 09:50 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمجلة ” فوغ ” النسخة العربية عبر حسابها على موقع” إنستجرام ” مقطع فيديو من لقاء أجرته المجلة مع الفنانة العالمية ” جينيفر لوبيز ” .
ويأتي هذا اللقاء قبل حفلها الأول في مصر والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 9 أغسطس في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي .
وأعربت جينيفر لوبيز خلال اللقاء عن حماسها الشديد للحضور إلى مصر وإحياء حفلا بها .. كما أن إبنها يريد المجئ إلى مصر أيضا ومتحمس للغاية بهذه الزيارة .. فقالت : ” إبني متحمس جدا لزيارة مصر ولا يتوقف عن قول أريد الذهاب أريد الذهاب ” .
وأضافت : ” وعدته بالقدوم معي إلى مصر إن لم يكن هناك دراسة خلال تلك الفترة علينا فقط الانتظار ومعرفة موعد بدء المدارس ” .
ووجهت لوبيز رسالة إلى المصريين وهي تتحدث باللغة العربية لأول مرة وهي تدعوهم إلى حضور الحفل قائلة : ” مستنياكم كلكم في حفلتي سأراكم هناك ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر باللهجة العربية .. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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