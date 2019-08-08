شريف مدكور يوجه رسالة لمحمد كريم : ” معندوش كاريزما ومش مقتنع بيه “

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 09:50 صباحاً - تشر الإعلامي المصري ” شريف مدكور ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الغجتماعي ” فيس بوك ” يوم أمس الأربعاء وجه من خلاله رسالة إلى الفنان المصري ” محمد كريم ” .

وعلق شريف مدكور على مشاركة الفنان محمد كريم في فيلم ” A Score To Settle ” للنجم نيكولاس كيدج والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي خلال الأيام القليلة الماضية .

وقال شريف مدكور : ” تعاملت مع محمد كريم من 20 سنة وكنا مذيعين مع بعض في التليفزيون المصري في قنوات النيل المتخصصة تحديدا قناة ( الأسرة والطفل ) والإدارة كانت مهتمة بيه جدا .. وقدم برنامج ” كراكيب للأطفال ” بميزانية كبيرة ثم برنامج ” طفولة وبطولة ” والإدارة كانت تنظر له ككاريزما لكن عمري ما شفته كدا وبعض زملائي أكدوا ذلك واتفقوا معي في الرأي ثم مشي من القناة ” .

وتابع مدكور : ” بعد كده شفناه في فيلم مع هيفاء وهبي ثم انتشرت فيديوهاته على السوشيال ميديا واتريقنا عليه بما فيهم أنا .. لكن النهاردة شفت مشهد بيمثل مع نيكولاس كيدج ” .

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وأضاف شريف مدكور متحدثا عن ثقة محمد كريم في نفسه برغم الانتقادات التي تعرض لها قائلا : ” أكيد محمد كريم فيه حاجة مش شايفنها .. ورغم ذلك أنا مش مقتنع بيه رغم إن عمري ما اتكلمنا سوا وعمرنا ما كنا أصحاب وأصدقاء .. لكن أحترم فيه مجهوده لأنه وصل لحاجة مهمة ورغم الانتقادات والتريقة لكن كان عنده ثقة في نفسه وكمل ونجح ” .

واختتم حديثه موجها رسالة للفنان محمد كريم وقال : ” مش مقتنع بيه بس هو نجح .. برافو عليك يا محمد أنت عملت حاجة مهمة ناس كتير معرفوش يعملوها ” .