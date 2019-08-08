متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديدة لها مع ابنها الصغير في لقطة اختصرت معاني الأمومة. وكتبت نادين بتعليقها على الصورة: “لا شيء يُشبه الحب بين الأم وإبنها”. يشار إلى أن نادين نسيب نجيم خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “خمسة ونص”، والذي شا ركت في بطولته بجانب قصي خولي، وكارين سلامة، تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تختصر معاني الأمومة في صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.