كاميرون دياز: لا أشتاق إلى التمثيل.. وزوجي أفضل شيء في حياتي

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الممثلة الأمريكية “كاميرون دياز” بأنها لا تشتاق إلى التمثيل منذ إعلانها الاعتزال في العام الماضي، وبأنها سعيدة بحياتها مع زوجها الذي تعتبره أفضل شيء حدث بحياتها على الإطلاق.

وجاءت تصريحات “دياز” 46 عامًا، ضمن لقائها مع مجلة InStyle بالعدد الخاص للذكرى الخامسة والعشرين للمجلة، حيث أوضحت شقراء هوليوود أنها منذ آخر عمل سينمائي صدر لها في عام 2014 وهو فيلم “Annie” لم تشعر برغبتها في التمثيل.

وأضافت “دياز” في حديثها إلى “لورا براون” محررة المجلة: “بدأت بمسيرة الشهرة في عمر الـ22 عامًا، وهذا وقت طويل، الآن أرى أنني أعطيت أكثر من نصف حياتي للجمهور”، مشيرة إلى أنها في الوقت الحالي، ينصب تركيزها على مشروعها الخاص الذي يجعلها تشعر بذاتها في مجال الابتكار.

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وعن زوجها وصفت شقراء هوليوود التي تزوجت من “جود شارلوت بنجي مادن” 40 عامًا، في يناير عام 2015 في منزلها ببيفرلي هيلز، أن زواجها منه كان أفضل شيء حدث بحياتها على الإطلاق، قائلة :”زوجي هو الأفضل.. إنه أعظم إنسان وهو شريكي العظيم”.

وتحدثت النجمة التي بدأت مسيرتها الفنية مع جيم كاري بفيلم “The Mask” في عام 1994، بأنها في حال قررت العودة إلى مجال التمثيل، فهي تحتاج إلى الوقت لإعادة تنظيم واختيار كيف تكون عودتها إلى هذا العالم.

“دياز” هي ممثلة أمريكية وعارضة أزياء سابقة ولدت 30 أغسطس 1972 في سان دييغو، انطلقت شهرتها في التسعينيات عندما ظهرت في أفلام ناجحة تجاريا مثل القناع، وترشحت أربع مرات لجائزة الغولدن غلوب وفازت بـ18 جائزة أخرى.