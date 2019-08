تعرف إلى موعد إطلاق الموسم الأول من سلسلة LORD OF THE RINGS

متابعة بتجــــــــــرد: تتعاون شركة أمازون مع نخبة من مؤلفي ومخرجي عدد من المسلسلات التلفزيونية، لإطلاق سلسلة Lord Of The Rings المكونة من خمسة مواسم، ومن المقرر أن يكون الموسم الأول مكونًا من 20 حلقة.

وبحسب ما قاله توم شيبي، البالغ من العمر 75 عامًا، والذي يشارك في المشروع كباحث في أعمال كاتب المادة جون رونالد تولكين، فإنه من المفترض أن يكون هناك 20 حلقة للموسم الأول.

وأوضح توم أنهم لن يتمكنوا من بدء تصوير المسلسل سوى بعد أن يقرروا ما ستكون عليه نهايته، موضحًا أن مواقع التصوير الدقيقة غير مؤكدة حتى الآن.

وأضاف أنه عادة ما يتم تجميع المشاهد التي يتم تصويرها في موقع واحد لتصويرها سويا قبل الانتقال إلى موقع آخر، بحيث تكون قد قمت بها وليس عليك العودة إلى ذلك المكان عدة مرات.

Advertisements

وتابع أن هذا يعني أنه يجب أن يكون كل شيء واضحًا من بداية التصوير، ويجب عليهم معرفة نهاية المسلسل قبل بدء أي شيء.

ولفت إلى أنه يعرف القليل عن مشروع المسلسل في الوقت الحالي، ولكنهم يرغبون في بدء عرضه في عام 2021، لذلك فهو لا يعتقد أن الإنتاج يمكن أن يبدأ تصويره هذا العام، فهناك الكثير من الأشياء التي عليهم التفكير بها كالأزياء والأسلحة والمواقع.

ويظهر المخطط الفعلي لـ The Lord Of The Rings نهاية العصر الثالث في legolkium في مدينة تولكين، كما يحتوي أيضا على مجموعة من الملاحق التي تغطي عصر الأرض الوسطى الثاني لمدينة تولكين، والذي تم خلاله توزيع خواتم القوة في محاولة للسيطرة على العالم والتي وصلت إلى ذروتها خلال العصر الثالث.