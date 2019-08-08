تطورات مُفاجئة في قضية حضانة حلا الترك وشقيقيها!

متابعة بتجـــــــــرد: حسمت محكمة بحرينية رسميًا لصالح المنتج محمد الترك، عندما أصدرت قرارًا بعودة ابنته الفنانة الشابة حلا الترك وشقيقيها محمد وعبدالله لحضانته، بعدما كانوا عند طليقته منى السابر.

وبحسب نص الحكم الذي أصدرته المحكمة الشرعية الصغرى في البحرين، فإن الترك يمكنه استعادة حضانة ابنته حلا، لأنها رأت أن والدها هو الأولى بتربية ابنته كي يشتد عودها ويقوّم إدراكها.

ويأتي الحكم الجديد في القضية إثر تأكيد محمد الترك في دعواه ضد طليقته منى السابر، أنه تزوجها ورُزق منها ثلاثة أبناء “حلا وشقيقيها”، وأنها تحصّلت على حكم بحضانة الأبناء وتم إقرار نفقة وأجر حضانة وأجر مسكن لها في دعواها التي قدمتها عام 2015.

وأوضح الترك أن ابنته حلا البالغة من العمر 17 عامًا تجاوزت سنّ الحضانة، كما أن الولد الثاني اقترب على السن نفسها، مشيرًا إلى أن طليقته أصبحت غير صالحة أو أمينة على حضانة الأبناء.

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ودعا الترك المحكمة لإسقاط حضانة حلا عن والدتها وقبول تخييرها بشأن عودتها لحضانته، إضافة إلى إسقاط حضانة شقيقيها محمد وعبد الله عن والدتهما، وطالب أيضًا بإسقاط مقررات النفقة وبدل السكن وأجرة الحضانة المقضي بها سابقًا لصالح الأبناء وذلك لسقوط حق مطلقته في الحضانة.

واعتبر المنتج البحريني أن ابنته حلا لا يحق لها النفقة لأن لديها أعمالها الخاصة، ويمكنها الإنفاق على نفسها من أموالها، داعيًا أيضًا إلزام طليقته بتسليمه جميع الأوراق الثبوتية للأبناء، وإلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وجاء الحكم بناءً على طعن من محمد الترك بالحكم الصادر قبل نحو عامين بعودة حضانة أولاده الثلاث حلا ومحمد وعبد الله لوالدتهم منى السابر.