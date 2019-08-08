عبدالفتاح الجريني يغير جلده ويقدم أغنية شعبي مع “المدفعجية”

متابة بتجــــــــرد: انتهي الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني من تسجيل أحدث أغنياته، التي قرر أن يغير من جلده خلالها ويقدم لونًا مختلفًا عليه.

الأغنية تنتمي للون الشعبي ويتعاون عبدالفتاح الجريني من خلالها مع فريق “المدفعجية”.

وبالفعل انتهى الجريني من تسجيل الأغنية، ويقوم حاليًا فريق “المدفعجية” بالانتهاء من وضع اللمسات النهائية عليها.

كما انتهى عبدالفتاح الجريني مؤخرًا من تسجيل أغنية أخرى، من كلمات تامر حسين، ألحان وليد سعد، توزيع شريف مكاوي، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنان عبد الفتاح الجريني قدم مؤخرا كليبًا جديدًا بعنوان “إحنا إفريقيا”، من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى، والأغنية طرحها خصيصا من أجل الاحتفال بانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية فى مصر.