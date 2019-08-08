"ديزني" تعيد تقديم فيلم "NIGHT AT THE MUSEUM" ضمن خطتها الجديدة

يبدو أن شركة ديزني قررت كسب المزيد من محبي وعشاق السينما من مختلف الأعمار، وذلك بخطتهم لإعادة تقديم عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، وأبرزها فيلم " NIGHT AT THE MUSEUM " للمخرج شون ليفي والذي تم تقديمه في 2006 و حقق نجاحًا كبيرًا.

وحسب موقع " سيفي" فإن بوب إيجر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Walt Disney Company أكد أنه هناك خطة ضخمة لإعادة تقديم المزيد من الأعمال التي حققت جماهيرية كبيرة، وذلك من أجل خدمة البث المباشر الجديدة +Disney.

وحسب موقع cnn فإن شركة ديزني تمتلك الآن الكثير من الامتيازات بعد أن اشترت استوديو th Century Fox 20، و هو ما سيدفع ديزني لأعاده تقديم عدد من الاعمال الذى قدمتها فوكس .

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فيلم " NIGHT AT THE MUSEUM " شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العاليمن ومن أبرزهم بن ستيلر و روبين ويليامز وكارلا جوجينو و بيل كوبس و ريكي جيرفيس و غيرهم .

و كانت ميزانية الفيلم 110 مليون دولار بينما استطاع العمل أن يحقق إيرادات وصلت إلى 574 مليون دولار.

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