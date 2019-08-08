شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يستعد لطرح ثانى أغنيات ألبومه بعنوان "باب موارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح ثانى أغانى ألبومه الجديد، والتى تحمل اسم الألبوم "باب موارب"، وذلك عبر موقع يوتيوب، والأغنية كلمات أسامة مصطفى،وألحان سامح كريم ،وتوزيع زووم.

ومن بين أغانى الألبوم الجديد ": "س من الناس " كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما ،معجب" كلمات اسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما،"ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

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كما يتضمن أغنية "حبيبك اللى تحبه " كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما،"نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل،وتوزيع عادل حقى، "عارف" كلمات عصام حسنى،وألحان شريف بدر وتوزيع احمد ابراهيم،"ناوي" كلمات محمد عاطف ،وألحان محمد يحيى، وتوزيع احمد ابراهيم.

كما يضم الألبوم أغانى "قفلت السكة" كلمات ضحى محمد على،والحان محمد النادى،وتوزيع عادل حقى،"نفس الإحساس" كلمات حماده السيد،والحان مديح ،وتوزيع طارق حسيب،"نستنى خلاص" كلمات محمد الجزار،وألحان جوليو،وتوزيع طارق حسيب،"باب موارب" كلمات اسامه مصطفى،وألحان سامح كريم ،وتوزيع زووم،"سلمي" كلمات حسن عطية،وألحان تامرعلى،وتوزيع وسام عبد المنعم.