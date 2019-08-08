شاهد.. جنيفر لوبيز بإطلالة مثيرة في حفلها في تركيا!

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 08:49 صباحاً - نشرت النجمة جينيفر لوبيز مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام من حفلها في تركيا ضمن جولتها العالمية Its my party tour.

وعلقت جينيفر لوبيز على الفيديو “حفل رائع في تركيا ليلة امس”.

وكانت قد غادرت جنيفر لوبيز، أنطاليا، امس الاربعاء، على متن طائرة خاصة، بعد بقائها عشاقها في حفلة أقيمت بفندق “Regnum Carya Otel”، الثلاثاء، في منطقة بلك السياحية، بقضاء سريك.

وخلال إقامتها في أنطاليا، والتي استمرت 3 أيام، جرى تخصيص فيلا من ثلاثة طوابق تضم 5 غرف نوم، ومسبحًا خاصًا، ومهبطًا للمروحيات، ومزودة بزجاج مضاد للرصاص، في الفندق الفاخر، للفنانة العالمية.

وتستعد جينيفر لوبيز لاستكمال باقي جولتها الغنائية والتي ستكون مصر إحدى محطاتها، حيث ستحيي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي غدًا، الجمعة.