الصورة الأكثر تداولا.. الإعلامية ريا أبي راشد في لقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها الحالي

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 08:49 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بصورة جمعت الإعلامية اللبنانية الشهيرة ريا أبي راشد مقدمة النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent بطليقة زوجها في لقاء تليفزيوني جمعهما. ولاقت الصورة التي جمعت ريا أبي راشد بطليقة زوجها رجل الأعمال الإيطالي فاليريو كامارانو تداول واسع بين المغردين. يذكر أن المذيعة اللبنانية تزوجت من كامارانو في عام 2012 وأنجبت منه ابنتها لولا عام 2019.

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