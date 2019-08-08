خاص- هل يلجأ هيثم سعيد الى القضاء بسبب رامي صبري؟

أطلق الفنان المصري رامي صبري ألبومه الجديد بعنوان “فارق معاك” وضم 12 أغنية جديدة.

اللافت في الموضوع التشابه بين أغنية رامي صبري الجديدة “بتاع بنات”، وأغنية زميله وابن بلده، الفنان هيثم سعيد “تاني” اطلقها عام 2011، ما دفع بالأخير الى تسليط الضوء على الموضوع بمنشور عبر حسابه على تويتر.

وللإطلاع أكثر حول الموضوع وحيثياته، اتصل موقع “الخليج 365” بالفنان هيثم سعيد الذي أكد لنا إلى أنه علم بقصة التشابه بعد أن تناقلها عدد من المعجبين. ولفت “سعيد” أن عند سماع الأغنية علل السبب بتوارد افكار لحنية ولكن تفاجأ عند صدور كامل الألبوم أن ملحن أغنيته “تاني” الملحن شادي حسن يشارك في ألبوم رامي صبري من خلال عمل غنائي. من هنا اعتبر هيثم ان رامي تعمد اصدار الأغنية لأن الملحن شادي حسن لا بد أن يكون قد سمعها ونبّهه بشأنها.

Advertisements

وبعد انتشار خبر تشابه الاغنيتين هل تم أي اتصال بين هيثم سعيد ورامي صبري لمعالجة الموضوع؟ أكد “هيثم” أنه لم يحصل أي تواصل بينهما، خاصة أنه لم يرد بطريقة لاذعة عبر حسابه بل بطريقة فكاهية ولكن تفاجأ بالجمهور الذي قام بتسليط الضوء على موضوع التشابه.

ورداً على سؤال هل سيلجأ الى القضاء لمقاضاة زميله؟ شدد لنا الى أنه لن يتحرك باتجاه القضاء، ولكن التشابه يسيء لرامي أكثر، خاصة أن أغنية “تاني” صدرت عام 2011 .

وتابع أن ليس لديه وقتاً ليتخذ أي إجراء قانوني خاصة أنه اقترب موعد طرح ألبومه الجديد بعنوان “يوم 30” والذي يعمل عليه منذ سنتين ويضم 10 اغنيات صدر منه “عيني” و “500 سكة” في وقت سابق.

وأضاف الى أن الألبوم سيصدر أواخر آب/اغسطس الجاري، على أن يصور ثماني أغنيات على طريقة “ليريك فيديو”، كما سيصور أغنية “تفتح الشباك” على طريقة الفيديو كليب.

من ناحية الحفلات، كشف “سعيد” الى أن هذا الشهر مزدحم بالحفلات والنشاطات، فخلال عيد الاضحى سيحيي حفلة في السعودية، ثم سيتوجه الى لبنان للتحضير للفيديو كليب، ثم سيتوجه الى البحرين ليحيي حفلة العيد الوطني، ثم سيحيي حفلة في تونس بشهر أيلول المقبل.