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كارمن سليمان مع زوجها وابنها في حمام السباحة أثناء قضاء عطلتهما الصيفية

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نشر الملحن مصطفى جاد، صورة جديدة له عبر "إنستغرام"، ظهر فيها مع زوجته المطربة كارمن سليمان، وابنهما (زين).

وظهرت كارمن سليمان مع زوجها مصطفى جاد وابنهما (زين)، وهما داخل حمام السباحة، إذ يقضيان عطلتهما الصيفية خلال الوقت الحالي، وعلق الزوج قائلًا: "العائلة أولا".

يُذكر أن أحدث أعمال كارمن سليمان الفنية كانت أغنية "الساعة بتاعت قبل النوم"، وهي من كلمات: محمد فتحي، وألحان: طارق شمس، وتوزيع: أسامة سامي.

وحققت الأغنية حققت أغنية "الساعة بتاعت قبل النوم" لـ كارمن سليمان، 2 مليون مشاهدة بعد طرحها في 17 آذار/مارس الماضي عبر قناة "كارمن" الرسمية على يوتيوب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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