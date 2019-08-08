كارمن سليمان مع زوجها وابنها في حمام السباحة أثناء قضاء عطلتهما الصيفية

نشر الملحن مصطفى جاد، صورة جديدة له عبر "إنستغرام"، ظهر فيها مع زوجته المطربة كارمن سليمان، وابنهما (زين).
وظهرت كارمن سليمان مع زوجها مصطفى جاد وابنهما (زين)، وهما داخل حمام السباحة، إذ يقضيان عطلتهما الصيفية خلال الوقت الحالي، وعلق الزوج قائلًا: "العائلة أولا".
يُذكر أن أحدث أعمال كارمن سليمان الفنية كانت أغنية "الساعة بتاعت قبل النوم"، وهي من كلمات: محمد فتحي، وألحان: طارق شمس، وتوزيع: أسامة سامي.
وحققت الأغنية حققت أغنية "الساعة بتاعت قبل النوم" لـ كارمن سليمان، 2 مليون مشاهدة بعد طرحها في 17 آذار/مارس الماضي عبر قناة "كارمن" الرسمية على يوتيوب.
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