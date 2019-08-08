عودة الفخراني ومحمد هنيدي وأشرف عبدالباقي لجمهور عيد الأضحى

تنطلق فرحة عيد الفطر المبارك صبيحة الأحد المقبل، وتضاء أنوار أغلب المسارح مساء ثاني يوم العيد لاستقبال الجمهور بـ12 عرضا تقدمها فرق البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وأغلبها عروض معاد عرضها ليشارك بها البيت في مسابقات المهرجان القومي للمسرح.

فرق القطاع الخاص ليس لديها جديد تقدمه لجمهور العيد، إذ يعود النجم يحيى الفخراني ثاني أيام العيد لتقديم عرض "الملك لير" على مسرح " كايرو شو" مع ريهام عبدالغفور، رانيا فريد شوقي، هبة مجدي، محمد فراج، نضال الشافعي، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف إخراج تامر كرم.

ويعود النجم محمد هنيدي لجمهوره مرة أخرى ثاني أيام العيد بعرض "3 أيام في الساحل" بعد تقديم العرض في المملكة العربية السعودية، تأليف حاتم حسين، ويشاركه بطولته: بيومي فؤاد، مها أبوعوف، محمد محمود، أحمد فتحي، محمد ثروت، ندى موسى، سامية الطرابلسي، إخراج مجدي الهواري، ويعود أيضا النجم أشرف عبدالباقي لجمهور العيد بعرض لفرقة مسرح مصر، وأعلن أن عيد الأضحى سيكون آخر عروض مسرح مصر بعد تقديم 120 عرضًا خلال 7 سنوات، ويشارك في العيد بمسرحية "جريمة في المعادي" على مسرح الريحاني وهي من إنتاجه وإخراجه.

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عروض البيت الفنى للمسرح فى العيد موزعة بين القاهرة والإسكندرية والغردقة، ففى القاهرة وابتداء من ثانى أيام العيد تواصل فرقة المسرح القومى تقديم عرض " المتفائل " المعدة عن رواية كانديد لفولتير، ويشارك فى بطولتها : سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، إخراج لإسلام إمام، بينما تقدم فرقة مسرح الغد عرض " الحادثة" تأليف لينين الرملي، إخراج عمرو حسان، بطولة: ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، فتحى الجارحي.

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فرقة مسرح الطليعة تستقبل جمهور العيد فتقدم له بقاعة "زكى طليمات" عرض "يوم أن قتلوا الغناء" حتى رابع ايام العيد، تأليف محمود جمال حديني، وإخراج تامر كرم، وتقدم بقاعة صلاح عبد الصبور خامس ايام العيد عرض " نوح الحمام" بطولة سوسن ربيع، تأليف وإخراج أكرم مصطفى،أما فرقة مسرح الشباب فتقدم ثانى ايام العيد عرض "بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حدينى بالعائم الصغير، وتقدم على مسرح " أوبرا ملك " عرض " مترو" تأليف محمد فضل، وإخراج عادل رأفت، وتشارك فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى العيد بمسرح الحديقة الدولية بعرض "ست الدنيا" تأليف وأشعار بلال إمام، إخراج ميدو آدم، وتقدم عرض "أوبرا بنت عربى "على مسرح السلام، تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام على، بطولة علاء قوقة.

وللأطفال نصيب فى عروض عيد الأضحى المبارك، فتقدم لهم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض " رحلة الزمن الجميل" تأليف وأشعار يحيى زكريا، فكرة وإخراج محمد نور، أما فرقة المسرح القومى للأطفال فتقدم لهم على مسرح ميامى عرض "زهرة اللوتس" تأليف طارق مرسي، إخراج محمد حجاج، بطولة سيد جبر، وفي الإسكندرية يرتفع الستار ثاني أيام العيد عن عرض الأطفال الجديد "ميمى ومامى وحكايات السندباد" تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، ويقدم البيت الفنى عروضه لجمهور محافظة البحر الأحمر من خلال عرض " ولاد البلد" الذي يقدم عروضه في العيد بممشى النصر في الغردقة، وهو من تأليف د. مصطفى سليم وإخراج محمد الشرقاوى والعرض تم تقديمه الأسبوع الماضى فى سوهاج وانتقل منها لتقديم عروضه فى 7 مواقع بالأقصر ضمن خطة تجواله بالمحافظات والتى تنظمها شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث.

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