إيمي سالم تؤكد أنها تعرضت إلى حادث سيارة حيث دهست قطة أدت إلى وفاتها

كشفت الفنانة إيمي سالم، من خلال استضافتها فى برنامج "عرب وود" الإثنين، عن تعرضها لحادث سيارة حيث دهست قطة أدت إلى وفاتها وقامت بدفنها وأصيبت بحالة من الفزع وقامت ببيع سيارتها.
وأكدت على أهمية ربط حزام الأمان بالسيارة.
وأضافت أن والدتها أول من تلجأ إليها بعد تعرضها لأي حادث.
وردًا على سؤال الموسيقى المفضلة لديها أثناء قيادة السيارة أجابت أن المطرب عمرو دياب دائمًا ما يصاحبها أثناء قيادة سيارتها.
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