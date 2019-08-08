توقف نشاط محمد الشرنوبي الغنائي والتمثيلي بسبب خلافاته مع سارة الطباخ

توقف نشاط الفنان محمد الشرنوبي الغنائي والتمثيلي بسبب خلافاته مع منتجته وخطيبته السابقة سارة الطباخ، والتي ترفض فسخ التعاقد معه إلا بعد دفع للشرط الجزائي والذي يصل إلى 600 ألف دولار.
الشرنوبي لم يكتف الفترة الماضية بحضور المهرجانات التي تكرمه عن نجاحه، لكنه فاجأ متابعيه مؤخرًا بالترويج لمجوهرات وإكسسوارات إحدى الماركات وذلك من خلال حسابه على موقع "إنستغرام".
وهذه الطريقة في استخدام الفنانين للترويج لمنتجات تجميلية أو مجوهرات مقابل مبلغ مادي ليست جديدة، ولا يعد محمد الشرنوبي هو الفنان الأول الذي يقوم بها بل سبقه عدد من الفنانين منهم هيدي كرم وإيتن عامر وهنا الزاهد.
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