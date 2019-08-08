ريم البارودي تخضع لعملية تجميلية وتُشارك جمهورها بمقطع فيديو من داخل العيادة

خضعت الفنانة المصرية ريم البارودي لعملية تجميلية في وجهها، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو من داخل عيادة التجميل.

ريم خضعت لحقن الكولاجين للبشرة، ووذلك من أجل إضفاء النضارة عليها، وقد استعان طبيبها الخاص بتقنية جديدة تحت مسمى Beauty Gun.

الفنانة المصرية استعرضت خلال الفيديو الفرق بين بشرتها قبل وبعد خضوعها لتلك التقنية، وعبرت عن سعادتها الشديدة بالنتيجة، التي وصفتها بـ "الرائعة".

يُذكر أن الفنانة المصرية ريم البارودي تشارك في مسرحية "جوازة مرتاحة"، مع الفنان احمد صفوت، وذلك بعد اعتذار الفنانة منة فضالي عن العمل، والمسرحية تعرض يومين في الأسبوع بالغردقة.

اقرا ايضاً:

ريم البارودي تدافع عن مي عزالدين وتكشف حقيقة العريس الكويتي

Advertisements

الفنانة المصرية عبرت عن سعادتها بعودتها للمسرح، وقالت إن عودتها للمسرح شكلت تحدي كبير بالنسبة لها، وخاصة أنها لم تقدم مسرح منذ سنوات طويلة، وقالت إنها تشعر بخوف شديد قبل مواجهة الجمهور.

وشاركت ريم جمهورها مؤخرًا بمقطع فيديو حديث لها، ظهرت فيه مرتدية فستان الزفاف، وكانت ترقص به في كواليس مسرحيتها الجديدة "كواليس مرتاحة".

ريم أرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "كواليس جوازة مرتاحة من أحلى الأغاني الموجودة في المسرحية بحبها أووي فيها حب وسعادة وطاقة إيجابية".

قد يهمك ايضاً:

ريم البارودي تقبل دورًا اعتذرت عنه منّة فضالي

ريم البارودي تثير الجدل في أحضان شخص مجهول على "إنستغرام"