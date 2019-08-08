شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية رامى صبرى "حكاية حبنا" تحقق نصف مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية رامى صبري "حكاية حبنا " نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب" وهي من ضمن أغانى ألبوم رامى الجديد الذى يحمل اسم "فارق معاك"، وهي من كلمات أمير طعمية، وألحان رامى صبرى، وتوزيع وميكساج طارق مدكور.

من ناحية أخرى يستعد رامى لإحياء حفل غنائي يوم 14 من شهر أغسطس الجاري في مدينة بورسعيد على هامش الإحتفال بعيد الأضحى ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا كبيرا، ويعد الحفل احتفالا بألبومه الجديد الذى طرحه بداية أغسطس.

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ألبوم رامي صبري "فارق معاك" حقق ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".