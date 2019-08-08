شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تحيى حفلا غنائيا في قبرص.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة اللبنانية مايا دياب حفلا غنائيا، ضمن حفلات صيف 2019 بقبرص، يوم السبت الموافق 17 أغسطس الجارى، ومن المقرر أن تقدم عددا كبيرا من أغانيها القديمة والحديثة لجمهورها من الجاليات العربية هناك، بالإضافة إلى محبى ومعجبى مايا فى قبرص.

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وأحيت مايا دياب حفلا غنائيا مساء يوم الخميس الماضي بأحد فنادق مدينة أربيل العراقية ضمن حفلات صيف 2019، وقدمت مايا أغانيها الشهيرة اضافة إلى رقصها على المسرح كعادتها للتفاعل مع الجمهور العراقى.

يُذكر أن آخر أعمالها هي أغنية "خسرنا بعض" التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب مع الفنان اللبناني زياد برجي وحققت نجاحًا كبيرًا، كما تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "يابا يابا" خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب .